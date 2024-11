Minerato pode ser presa por falas racistas? Como é o processo?

Mas a condenação com pena de reclusão não é tão simples. "Para que Minerato seja presa, depende de vários fatores. Por exemplo, se ela já respondeu a processo criminal anterior, a motivação do crime e se houve arrependimento. Depois de tudo analisado, o juiz do caso estabelece uma pena que pode ser de prisão, multa ou outra", explica Pereira.

A advogada, que é diretora da Anan (Associação Nacional da Advocacia Negra) e tem expertise em assuntos relacionados à discriminação racial, não acredita que Ana Paula sofrerá uma condenação a ponto de levá-la à prisão. "Indiciada, sim. Condenada, talvez não", analisa. Para ela, o sistema judicial pode ver o caso como uma "discussão de casal" —já que as mensagens foram enviadas ao seu então namorado, KT Gomez—, e talvez não veja o caso com "a gravidade que ele deveria ser tratado".

A advogada lembra o caso em que a cantora Ludmilla foi xingada de "pobre macaca" pelo jornalista Marcão do Povo, em um programa de TV, em 2017. O primeiro julgamento, que ocorreu em março do ano passado, absolveu o réu. Mas a cantora entrou com recurso, resultando em uma condenação com a pena de 1 ano e 4 meses de prisão em regime aberto —quando o condenado pode trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada, fora do estabelecimento e sem vigilância— e o pagamento de R$ 30 mil de indenização para a vítima.

Visto que toda pena tem por objetivo o aprendizado, esperamos que Minerato seja indiciada, responda ao processo criminal, tenha a devida punição que a lei estabelece e a oportunidade de aprender que o racismo e os atos discriminatórios causam danos e dores, não só à vítima, mas a toda a coletividade que se sentiu atingida.

Silmara Pereira

KT Gomez pode ser indiciado?

O áudio de Minerato foi vazado do celular de seu namorado, KT Gomez. Ele se defendeu dizendo que a mídia foi retirada por alguém que ele não conhece, de um aparelho de celular que ele alega ter perdido tempos atrás.