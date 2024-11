Cristiano quase rompeu com Zé Neto por brigas e vícios: 'Ele ia morrer'

"Isso não é nada. Vai dar tudo certo"

Primeiro sinal de que a saúde de Zé Neto estava fragilizada aconteceu na volta abrupta dos shows pós-pandemia. "De repente, cerca de um mês e meio após retomarmos as apresentações, comecei a sentir muito formigamento no braço e aceleração no coração, mas como caipira que sou, não aceitava muito. 'Não, isso não é nada. Vai dar tudo certo'", recorda Zé Neto.

Os vícios em álcool e cigarro eletrônico começaram a gerar impacto na performance do sertanejo nos palcos. "Consumo de álcool excessivo foi sem dúvida um problema grande na minha vida e também o cigarro eletrônico, que prejudicou o que mais amo fazer, que é cantar. Chegava no show fumando aquela bost*, ficava rouco, ia dar entrevista com vergonha. Fomos chamados para vários DVDs e não fomos por insegurança minha", detalha Zé Neto.

Eu chegava no camarim e me dava medo: 'Meu Deus do céu, tenho que subir para cantar e não tenho voz'. O que eu fazia? Bebia, bebia e bebia e subia anestesiado. Muitas pessoas percebiam, mas algumas já estavam acostumadas e foram dias muito difíceis. Acabei cometendo erros pela bebida, falando demais em alguns momentos. Ainda bêbado e com efeito de remédio. Foi uma fase complicada. Zé Neto

Zé Neto diz que fez terapia intensiva durante pausa na agenda de shows Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Cristiano, que enfrentou uma depressão após a morte da mãe, sofreu em ver o amigo rejeitar ajuda. "Conheço o Zé desde os cinco anos. Conheço a personalidade dele como a palma da minha mão. Sempre soube quem era o Zé, qual a identidade do Zé. O pós-pandemia foi difícil porque perdi minha mãe e tive também depressão. Demorei a enxergar, mas consegui me tratar e me recuperar. Como tinha passado, comecei a ver uns traços no Zé. Ele tentando se provar em momentos em que não precisava. Tive síndrome do pânico e comecei a perceber quando ele estava tendo as crises dele", recorda Cristiano.