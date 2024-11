Intervalo de A Fazenda tem bate-boca e arremesso de cadeiras; entenda

"Sua justificativa que está 'sendo agressivo, porque estou me defendendo', mas não tem ninguém te atacando", rebate Sacha.

"Eu também tenho minhas cargas, eu também to me defendendo desde o começo do jogo, também tive que começar a grita para me defender. A gente tem que ter cuidado também para arremessar as coisas, ameaçar as pessoas", diz Fernando.

Então, Luana mostra mais uma vez sobre o momento que tacou uma cadeira no chão em uma discussão com Fernando, representando que não tinha intenção de acertar o rival. "Mas se eu viro e faço isso na cadeira, dá maior bafafá!", grita Fernando e também pega a própria cadeira e arremessa no chão. "Não se joga as coisas em cima do outro, não é legal", completa o chef.

https://www.youtube.com/watch?v=b4ShJhKa8F0

