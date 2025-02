Seis filhos com seis mulheres diferentes: as mães dos herdeiros de Leonardo

Primeira esposa do sertanejo, Maria Aparecida é mãe de Pedro Leonardo, 37, o primogênito do cantor. Ela e Leonardo foram casados de 1985 a 1988. Maria Aparecida leva uma vida discreta e longe dos holofotes, mas mantém relação boa com o ex e com a atual companheira do cantor, Poliana Rocha.

Sandra Helena

Monyque Isabella ao lado da mãe, Sandra Imagem: Reprodução

Sandra, outra ex-companheira de Leonardo, também é avessa à fama. Da relação entre eles, nasceu Monyque Isabella, 33, a segunda herdeira do cantor.

Priscila Beatriz