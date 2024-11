Estrela de reality é presa ao entrar com 40 kg de drogas no Reino Unido

Olga Bednarska, 27, ex-participante do reality Brincando com Fogo (Netflix), foi presa ao tentar entrar no Reino Unido com cerca de 40 kg de drogas.

O que aconteceu

A influenciadora foi detida após ser parada no aeroporto de Manchester no dia 20 de outubro. Segundo o The Sun, agentes suspeitaram do conteúdo das malas dela e descobriram uma série de pacotes de maconha embalados a vácuo. Ela vinha de Phuket, na Tailândia.

Olga transportava em torno de R$ 1,1 milhão em drogas, com 39,4 kg de maconha. A princípio, ela falou que tinha feito as malas sozinhas. Pouco depois, afirmou que não tinha o código para abrir as malas. Por fim, sua versão foi de que teria recebido as malas no aeroporto tailandês.