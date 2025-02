Simone sobre infância pobre: 'Fazia as necessidades no mato e comia folha'

Cantora explicou que nessas idas e vindas, contraiu malária em duas ocasiões. "Eu sou um milagre, peguei duas malárias, era para eu estar morta. Para eu não morrer, era mamadeira de soro o tempo todo. Às vezes, quando as pessoas olham essa carreira deslumbrante, não sabe as dores desse passado, de tudo que eu vivi, comer folha para não morrer de fome, uma história muito dolorosa, mas muito bonita de ser contada".

A artista também contou que quando seu pai morreu, sua mãe não tinha condições de comprar o caixão para enterrá-lo. "Para você ter noção da pobreza, minha mãe não tinha condições de comprar o caixão do meu pai. O meu pai era uma pessoa tão querida, engraçada, que os amigos, conhecidos, se uniram e fizeram uma vaquinha para comprar o caixão do meu pai, e ele foi enterrado".

Simone Mendes é hoje uma das principais vozes da música sertaneja do Brasil. Ela começou a fazer sucesso em bandas de forró do Nordeste ao lado da irmã, Simaria. Posteriormente, elas formaram uma dupla e, atualmente, Simone segue carreira solo. Mendes é casada com o empresário Kaká Diniz, com quem tem dois filhos: Henry, 10, e Zaya, 3.