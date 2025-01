Léo Magalhães concilia vida de cantor com de fazendeiro: 'É aposentadoria'

Lido com a pressão com maior tranquilidade. Aliás, não me cobro muito. Eu gravo de acordo com o meu mercado, de acordo com a minha necessidade. Gravo um CD por ano, a cada dois anos faço um projeto de DVD e vou trabalhando de acordo com o mercado, com o meu público e não me cobro muito.

Maturidade e tranquilidade na gestão da carreira, de acordo com Léo, garantem entregas especiais aos fãs. "As coisas têm que ser feitas com calma e carinho. Assim, a gente consegue buscar um bom resultado."

Artista projeta um 2025 com agenda de shows por todo Brasil. "2024 foi super positivo. Nós fizemos mais de 180 shows e desaceleramos um pouco no fim do ano. Para 2025, já temos projeto do DVD de 20 anos de carreira e temos um projeto acústico, que é mais voz e violão, cantando algumas músicas que a gente vai regravar e outras inéditas também."

* O repórter viajou ao evento a convite da organização.