Mateus, dupla de Jorge, passa por cirurgia de emergência

Mateus, 38, que faz dupla sertaneja com Jorge, vai fazer uma cirurgia de emergência na tarde de hoje. Por isso, Jorge assumirá as próximas três apresentações sozinho.

O que aconteceu

Em nota, a produtora dos shows afirmou que Mateus foi submetido a uma cirurgia no joelho em fevereiro deste ano. "Por orientação médica, precisará passar, com urgência, por um novo procedimento cirúrgico ainda na tarde de hoje, o que o impossibilita de se apresentar", diz a nota publicada no Instagram.

Músico ficará ausente dos shows que acontecem hoje em Santarém (PA), amanhã em Belém (PA) e no sábado, em Manaus (AM). O texto não dá mais detalhes do que acometeu o artista. "Esperamos pela pronta recuperação do cantor Mateus e, se Deus quiser, em breve traremos boas notícias sobre seu estado de saúde".