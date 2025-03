Luan Pereira: 'Não quero que o hater se lasque. Eu amo hater porque engaja'

Luan Pereira, 21, é um dos artistas da nova geração da música mais ouvidos no Brasil. Natural de Rosana, interior de São Paulo, o cantor ganhou uma legião de fãs na internet, mas, ao mesmo tempo, tem sofrido com críticas e julgamentos de haters. Ele, no entanto, recorre a terapia para manter a saúde mental em dia.

Terapia é importante demais. Na verdade, não quero que o hater se lasque, não. Eu amo hater, ele engaja e bota o nosso nome na boca dos outros. Amo meus haters, e para cuidar da cabeça é apego em Deus. É entender que uma folha de uma árvore não cai se não for a vontade dele.

Luan Pereira, em entrevista para Splash, na posse de Ana Castela como embaixadora da 70ª Festa do Peão de Barretos

O artista, que fez uma breve pausa em sua carreira em virtude da ansiedade, diz ter aprendido a dar tempo ao tempo e ignorar as mensagens negativas. "Tenho certeza que, se você cuida da saúde mental, seja com terapia ou com outras coisas, você vai aprender a entender o tempo das coisas. Você cuida muito melhor de você."