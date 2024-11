'Não acreditava em depressão': Zé Neto anuncia volta da dupla com Cristiano

O que aconteceu

Dupla sertaneja optou por uma pausa na agenda de shows após diagnóstico de depressão e síndrome do pânico de Zé Neto. "Chegou um momento dos mais difíceis da minha vida. Sabemos como é o mercado hoje, acelerado, e que precisa sempre fomentar coisas novas. Essa parada poderia prejudicar nossa carreira, mas, graças a Deus, também foi uma bênção", afirma Zé Neto.

Entre discussões com Cristiano e o quase fim da dupla, Zé Neto entendeu que precisava dar um basta nos vícios quando achou que estava infartando em casa. "Na participação do DVD do Diego e Arnaldo, em casa, eu travei na frente do espelho e não consegui ir pra lugar nenhum", inicia Zé Neto.

Chorava, meu coração acelerou e já chamei minha esposa e pedi o aparelho de pressão: 'acho que eu tô infartando'. Foi um estalo de se eu não parar, vou morrer.

Zé Neto

Cristiano, que enfrentou uma depressão após a morte da mãe, sofreu ao ver mudanças no amigo, mas não o via aberto para receber ajuda. "Conheço o Zé desde os cinco anos de idade. A personalidade dele eu conheço como a palma da minha mão. Sempre soube quem era o Zé, qual a identidade do Zé. O pós-pandemia foi difícil, porque perdi minha mãe e tive também depressão. Demorei a enxergar, mas consegui me tratar e recuperar. Como já tinha passado, comecei a ver uns traços no Zé. Ele tentando se provar em momentos que não precisava. Tive síndrome do pânico e comecei a perceber quando ele tava tendo as crises dele".