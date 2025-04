Músico processa cantor Daniel, pede R$ 367 mil e cita 'ameaça velada'

O processo cita a existência de um grupo de WhatsApp denominado "Equipe Daniel 2023". O espaço era utilizado para repassar orientações de trabalho, detalhes de figurino e instruções sobre como o músico deveria tocar.

A ação também apresenta um áudio em que um produtor musical da equipe admitiria a inexistência de contrato de prestação de serviços e faria ameaças veladas em caso de processo judicial.

Ele busca ainda indenização por danos morais, sob a alegação de uso indevido de imagem nas redes sociais sem seu consentimento ou pagamento. O valor total da causa é de R$ 367.469,16.

Daniel foi notificado da ação no dia 20 de fevereiro, conforme apurado pela reportagem no Tribunal Regional do Trabalho. Até o momento, a defesa não se manifestou nos autos do processo.

Viver Sertanejo