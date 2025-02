Namoro com ex-BBB e vídeo 'íntimo' vazado: quem é o 5º filho de Leonardo

Matheus Vargas, 26, ficou solteiro após o fim do namoro de cerca de um ano e meio com a ex-BBB Hariany Almeida, 27. O término foi polêmico já que surgiram vídeos do cantor próximo a outras mulheres — em um deles, uma mulher chega a chupar o dedão do pé dele.

Em contato com Splash, a equipe do cantor disse que o vídeo foi gravado quando o casal já não estava "bem". "Em um momento de descontração, sem qualquer envolvimento amoroso ou traição por parte de Matheus", diz a nota.

Quem é Matheus Vargas?

5º filho de Leonardo, fruto da relação com a dançarina Liz Vargas. Matheus é menos de um mês mais novo que Zé Felipe, filho de Leonardo e Poliana Rocha.