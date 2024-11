'Desafio gigante': quadrinista 'quase brasileiro' sobre HQ com Tom Hardy

Da esquerda para a direita: Scott Snyder, Frank Tieri, Ryan Smallman e Tom Hardy Imagem: Ryan Smallman/ Arquivo Pessoal

Lançamento no Brasil

Até o momento, só a primeira das 12 edições de "Arcbound" foi publicada —nos Estados Unidos. Não há previsão de lançamento no Brasil, o que deixa Ryan Smallman um pouco inquieto. "Estou com um tremendo 'FOMO' [sigla em inglês que diz ?Medo de Ficar de Fora?] porque estou aqui em São Paulo e não lançou no Brasil ainda, não temos previsão imediato, mas estou trabalhando nisso, para chegar aqui em português. Lançou lá fora e estou vendo pela internet o burburinho do que as pessoas estão achando, e sinto que estou na janela com o binóculo vendo os comic shops, as pessoas lendo e tentando imaginar como está lá na prateleira", falou, aos risos.

As primeiras reações foram muito animadoras ao artista, que exaltou o trabalho dos roteiristas para tornar palatável o mundo complexo da aventura. "É uma primeira edição muito densa, tem muita coisa que é apresentada. O Scott e o Frank conseguiram dar uma introdução concisa para um mundo complexo, e as pessoas estão gostando, curtiram os personagens e já sentiram a contribuição do Tom Hardy nos conflitos e na parte mais humana. Adoraram também o meu estilo, que embora seja voltado para o quadrinho, não é o mais convencional. Eu tenho um traço que é bem estilizado, cartunesco e meio torto, diferente."

É legal ver que as pessoas abraçaram! Alguns estranharam no começo, mas pegaram o gosto do meio para o fim e estão ansiosos para ver o resto. Muito feliz com a recepção que as pessoas estão tendo para um projeto ambicioso. A gente trabalhou até os últimos instantes arrumando diálogos, quadros e cores, e estou muito contente de ver que esse trabalho valeu a pena.

Ainda sem previsão de chegada ao Brasil, "Arcbound" pode ser lida em versão digital, tanto na Amazon quanto no aplicativo da editora Dark Horse Comics, em inglês. Mas Ryan Smallman quer que o público brasileiro possa curtir a obra no próprio idioma. "Estou conversando com algumas editoras", garantiu.