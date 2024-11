Quem é João Liberato, filho de Gugu que mostrou a casa onde o pai morava?

Aos 13 anos, o filho de Gugu se aventurou na cozinha e com a ajuda do pai e criou o canal Chef do futuro. João ensinava receitas fáceis para o dia a dia. Em um quadro, ele se dedicava a preparar a receita favorita de um famoso. Ele fez canjica para Fábio Porchat, estrogonofe de frigideira para Ticiane Pinheiro e torta de frango de liquidificador para Sabrina Sato, entre outros.

Imagem: Reprodução/Youtube

O jovem já afirmou que tem vontade de seguir os passos do pai na TV. Em participação no Altas Horas, João declarou: "Eu penso, sim [em seguir a carreira]. Eu gosto muito da televisão, da mídia".

Ele chegou a fazer uma homenagem para Gugu no "Domingão com Huck" dublando "Meu Pintinho Amarelinho". "Muito emocionante estar aqui e fazer essa música que era tão clássica para o meu pai. Vocês não sabem como estou me sentindo agora. Muito obrigado, Luciano por essa oportunidade", declarou João.

Imagem: Reprodução/ Globoplay/ TV Globo

Ainda no "Domingão", João transformou o cenário do programa em uma versão dos anos 90 do "Domingo Legal". No palco, se viu o slogan original do programa, os globos com dançarinas em cimas e até mesmo a assistente de palco de Gugu, Alessandra Scatena.