João Augusto Liberato 'transforma' Domingão com Huck em Domingo Legal; veja

João Augusto Liberato, filho de Gugu, 'transformou' o Domingão com Huck (Globo) em uma versão dos anos 90 do Domingo Legal (SBT).

Em sua segunda performance, João Augusto dublou "A Dor Desse Amor", do KLB, como se fosse uma apresentação no programa clássico do pai. Na primeira performance, ele já havia homenageado o pai com o clássico "Meu Pintinho Amarelinho".

No palco, se viu o slogan original do programa, os globos com dançarinas em cimas e até mesmo a assistente de palco de Gugu, Alessandra Scatena.