Esposa mostra Maurício Kubrusly assistindo documentário sobre sua vida

A obra "Kubrusly: mistério sempre há de pintar por aí", do Globoplay, revisita reportagens e detalhes da vida pessoal do ex-"Fantástico". Além disso, também mostra como está a vida dele com o avanço da Demência Fronto Temporal.

O jornalista e Beatriz moram em Serra Grande, no litoral sul da Bahia, a 43 km de Ilhéus. Maurício se lembra pouco do passado. Por conta do avanço da doença, o jornalista se lembra do nome da esposa e guardou um trecho da canção "Esotérico", de Gilberto Gil.

Após a exibição do longa, a esposa de Maurício falou sobre a doença, em conversa com o jornal O Globo. "A evolução da demência tem em altos e baixos. Mas ele já esteve pior e a consciência que tem de si mesmo continua iluminada".