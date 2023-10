Filho de Gugu Liberato já teve canal de culinária e foi dirigido pelo pai

Depois, o filho de Gugu se aventurou na cozinha e com a ajuda do pai. Em 2015, João criou o canal Chef do futuro. Já adolescente, com 13 anos, ele ensinava receitas fáceis para o dia a dia, que eram publicadas na internet toda segunda-feira. Em um quadro, ele se dedicava a preparar a receita favorita de um famoso. Ele fez canjica para Fábio Porchat, estrogonofe de frigideira para Ticiane Pinheiro e torta de frango de liquidificador para Sabrina Sato, entre outros.

Gugu dirigia os vídeos de João Augusto, feitos na cozinha da mansão em que moravam no Morumbi. No entanto, com a mudança para os Estados Unidos com a mãe, Rose Miriam, e as irmãs, os vídeos acabaram tendo um fim. Porém, os 95 vídeos gravados estão ainda disponíveis no YouTube, como um especial do Dia dos Pais em que João Augusto cozinha com e para Gugu.

Em uma entrevista ao UOL, em 2015, Gugu comemorou os feitos do filho nas gravações. "Fico surpreendido com algumas atitudes do João Augusto. Realmente ele tem demonstrado muita criatividade e uma facilidade incomum de comunicação aos 13 anos de idade. Mas digo sempre para meus filhos: 'Trabalhem em algo que lhes dê prazer'. Se for na TV , tudo bem. Se não for, tudo bem também".