João Liberato homenageia o pai Gugu e dubla 'Meu Pintinho Amarelinho'

João Augusto Liberato, 21, homenageou o pai Gugu no palco do "Domingão com Huck" na Globo. Ele participa junto com João Silva, filho de Faustão, da Batalha de Lipsync.

Sob aplausos, ele falou da emoção de homenagear o pai, que morreu em novembro de 2019: "Muito emocionante para mim gente, muito emocionante estar aqui e fazer essa música que era tão clássica para o meu pai".

"Vocês não sabem como estou me sentindo agora. Muito obrigado, Luciano por essa oportunidade", agradeceu o jovem estudante.