Ator de 'Os Quatro da Candelária' recorda passado: 'Vendia bala no sinal'

Samuel Silva, 15, um dos protagonistas de "Os Quatro da Candelária", recordou seu passado antes do trabalho na série.

O que aconteceu

O jovem ator entrou na carreira artística após conhecer Leandro Firmino, o Zé Pequeno em "Cidade de Deus". "Eu vendia bala no sinal. Fui comprar uma caixa e vi muita gente tirando foto com o Leandro. Humildemente, perguntei se ele poderia me ajudar a virar ator", disse em entrevista ao jornal O Globo.

Leandro lembra que ajudou o jovem ao notar sua determinação. "No dia em que o conheci, quando falei que podia tentar algum teste, nada garantido, ele disse: 'tudo bem, eu faço'. O que acontece muito é gente dizendo 'me indica aí'. E ele foi tentar, com muita energia e força", recordou Firmino.