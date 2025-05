Bianca Rinaldi diz que Theo Becker não decorava texto em 'A Escrava Isaura'

Bianca Rinaldi, 50, relembra como foi fazer par romântico com Theo Becker, 48, no remake de "Escrava Isaura" (2004).

O que aconteceu

A princípio, Bianca hesitou em opinar sobre o ex-colega de elenco. No podcast Entretêcast, ela participou de uma dinâmica em que devia opinar sobre diversas personalidades. Quando viu Theo Becker na tela, riu: "Eu tive contato com ele na época da Escrava Isaura, foi o primeiro papel dele. Sempre fiquei muito na minha, sou muito concentrada no meu trabalho. Não tenho muito o que falar!"

Depois, no entanto, contou sua experiência. Bianca relembrou que a novela foi o primeiro papel da carreira de Theo, e opinou que ele "não soube aproveitar" as oportunidades que teve.