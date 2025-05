Cantora de hit de 'As Patricinhas de Beverly Hills' morre em incêndio

Jill Sobule morreu hoje, aos 66 anos, vítima de um incêndio em Minneapolis, EUA. Cantora é famosa pelo hit "Supermodel", que integra a trilha sonora do filme "As Patricinhas de Beverly Hills" (1995). Longa é protagonizado por Alicia Silverstone, Paul Rudd e Brittany Murphy.

O que aconteceu

Morte foi confirmada pelo empresário da artista, John Porter. "Jill Sobule era uma força da natureza e defensora dos direitos humanos, cuja música está entrelaçada com a nossa cultura. Eu estava me divertindo muito trabalhando com ela", disse em comunicado enviado ao site da revista Variety.