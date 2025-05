'Aceite a sua filha torta': a reconciliação de Alice com a tia Nana Caymmi

Cinco anos depois, no último dia 29, quando Nana Caymmi completou 84 anos e teve "overdose de opioides", Alice se declarou à tia e mostrou que as mágoas ficaram no passado. "Feliz aniversário, tia. Vamos celebrar hoje a maior cantora do Brasil. Vamos discordar sem perder o amor e a reverência pela arte sublime de Nana".

Eu me curvo diante da sua grandeza, tia. Eu te amo. Queria estar com você agora. Eu sempre quero te abraçar. Você é meu norte incerto, minhas noites em claro e minhas alegrias diurnas. Aceite a sua 'filha' torta, que veio por outros caminhos e também erra. 'Onde você estiver, não se esqueça de mim' porque eu mesma, não vou esquecer de você. Com amor, Alice.