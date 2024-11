Mariana Ximenes conta segredo para se manter em forma aos 43 anos

Mariana Ximenes revelou os segredos para manter sua boa forma física e mental no auge dos seus 43 anos.

O que aconteceu

A atriz contou que resolveu mudar sua rotina em 2024, fazendo uma dieta focada no emagrecimento, além de aumentar a quantidade de exercícios físicos. "Este ano eu me reconectei comigo mesma. Agora, priorizo fazer exercício, praticar meditação, praticar ioga, tomar muito cuidado com a alimentação. Sempre tive, mas agora meu foco está aí, antigamente meu foco não estava. Fiz um regime, foquei na saúde, sem loucura, sem remédios", disse ela em uma entrevista ao GShow.

A artista também investiu no cuidado com a mente, para ajudar no seu autoconhecimento, o que acabou melhorando seus cuidados com o corpo. "Intensifiquei a terapia, a meditação, fiz um curso de neurociência, que foi muito bom para ajudar a mudar meus hábitos, comecei a praticar mais exercícios, prestar mais atenção no meu sono, ter uma vida um pouquinho mais calma, de atender mais a mim mesma. Meu foco é na saúde física, mental, espiritual", comentou.