Biografias, comida e mais: confira 5 dicas de livros para começar a semana

"As viúvas passam bem", de Marta Barbosa Stephens (Folhas de Relva)

Fernanda Talarico - Um livro rápido, mas que te prende até o final. Ao terminar, me peguei pensando como eu queria saber mais sobre todas as personagens. A trama se passa no Recife dos anos 1990 e acompanha duas viúvas, vizinhas e inimigas, cujos maridos mataram mutualmente em um grotesco duelo sem sentido.

Fragmentos de memória da narradora Marta Barbosa Stephens, que reescreve fatos que testemunhou na infância, revelam ao leitor personagens que poderiam comungar suas dores, mas decidem enfrentá-las com vingança.

"Leonardo Da Vinci", de Walter Isaacson (Intrínseca, tradução de André Czarnobai)

Rodrigo Casarin - Mestre do Renascimento, autor de obras centrais na história da arte como "Mona Lisa", "A Última Ceia" e, a minha preferida de sua lavra, "Dama com Arminho", homem de interesses diversos que dissecou o corpo humano e vislumbrou um helicóptero séculos antes dos monstrengos pairarem pelos nossos céus? Certamente você já viu alguém (ou muita gente) considerar Leonardo Da Vinci um gênio.