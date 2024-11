Príncipe Harry aumenta rumores de crise no casamento com evento; entenda

Os rumores de uma crise no casamento entre príncipe Harry, 40, e Meghan Markle, 43, ganharam força nesta quinta-feira (21).

O que aconteceu

O duque de Sussex distribuiu convites para um evento de Natal sem a presença da esposa. Esse será mais um de uma série de compromissos do príncipe sem a participação de Meghan.

Harry fará um encontro virtual com membros da instituição de caridade Scotty's Little Soldiers. "Príncipe Harry quer entrar numa chamada de vídeo com quantos membros for possível para desejar a todos um Feliz Natal", disse o email enviado pela instituição, segundo o Daily Express.