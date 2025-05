Irmão de Kate Middleton diz que diagnóstico de câncer foi 'desafiador'

Autor do livro "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life" falou sobre estar presente nos momentos difíceis. "Estar presente para alguém é uma parte muito importante, e não precisa necessariamente ser nos seus termos, e não deveria ser nos seus termos. Deveria ser nos termos da outra pessoa; incondicional: 'Não estou fazendo isso por algo em troca. Estou fazendo isso porque te amo'."

A princesa de Gales foi diagnosticada com câncer em março de 2024. Ela concluiu a quimioterapia em setembro e, em janeiro deste ano, comunicou que estava em remissão.