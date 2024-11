Com 8 bordadeiras, Miss Brasil usa vestidos avaliados em mais de R$ 35 mil

Jadson criou uma narrativa para Luana inspirada nas fases da Lua, apresentando a miss em quatro versões: a mãe, a modelo, a atriz e a miss.

Miss Brasil 2024, Luana Cavalcante. primeira mãe a representar o Brasil no Miss Universo Imagem: Diego Thompson/Divulgação

A ideia foi mostrar Luana com looks variados que fossem espelho de sua personalidade. "Com uma proposta mais clássica e vintage", explica Jadson, utilizando produções que remetem a estrelas do cinema e looks que apresentaram uma paleta de cores mais neutra, que fizeram com que a brasileira se destacasse pela elegância, beleza e porte de rainha.

A estilista Antônia Barros e o figurinista Jadson Eugênio em um dos primeiros trabalhos que fizeram juntos Imagem: Arquivo pessoal

Jadson foi o responsável pelos desenhos dos vestidos da preliminar e da final, ambos avaliados em cerca de R$ 17 mil e R$ 20 mil, respectivamente. Quem executou os vestidos foi o ateliê Antônia Barros, e Luana participou das etapas propondo referências e atenta aos detalhes, conta o figurinista. Nada foi feito sozinho.