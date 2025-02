Miss Brasil dispensa estaduais, tem misses biônicas e ausência de 3 estados

Escolher uma representante direta também possibilita maior diversidade no concurso, como a atual representante mais velha na competição em toda história do concurso. "A Miss Rondônia é uma modelo grisalha [de 51 anos]. Se houvesse um concurso, a chance dela ganhar seria menor", avalia Elaine. "A aclamação possibilita um grupo mais diverso. É uma coisa boa. Obviamente, que isso não [deve] acontecer sempre, mas para ajuste de calendário é super válido."

Nem sempre um júri escolhe a melhor, tem vários exemplos aí, e eu não estou falando de idoneidade. O júri pode não ser gabaritado para tal, às vezes as opiniões divergem. Quantas e quantas misses passaram pelo Miss Universo e não venceram? E na nossa concepção eram as melhores. Então nem sempre a miss eleita por um júri é a melhor. O conceito de melhor e pior é subjetivo. Sempre vai haver divergências.

Elaine Cristina, missóloga e diretora do Concurso Belezas do Brasil

Das candidatas na final

Ao todo, 24 mulheres representarão faixas estaduais na final desta quinta-feira. Muitas já tinham participado de concursos anteriormente, inclusive do Miss Brasil, como é o caso das representantes do Piauí, Gabriela Lacerda (Top 2 no Miss Brasil 2021); de Sergipe, Saiury Carvalho (Top 5 no Miss Brasil 2017); e Goiás, Thaynara Fernandes (Top 10 no Miss Brasil 2015).

Seis delas não nasceram em seus estados de representação. Bruna Ramos Del Nero (Miss Ceará) nasceu em Mogi das Cruzes, na Grande SP; Caroline Fernandes (Miss Amapá) nasceu em Brasília; Cristina Leite (Miss Rondônia) nasceu em São Paulo; Érica Cássia (Miss Mato Grosso do Sul), nasceu em Nova Odessa, no interior de SP; e Laila Marian (Miss Paraíba) nasceu em Natal.

Outras duas têm experiência em concursos internacionais: Regiane Meire, Miss Rio Grande do Norte, representou o Brasil no Miss Aura International 2020 na Turquia; e Paula Assunção já representou o Brasil no Miss Eco International 2023, no Egito (Top 11), e no Miss Planet International 2024, no Camboja (Top 18).