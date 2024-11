Miss Universo tem 125 candidatas e duas brasileiras: como isso é possível?

O Miss Universo chega à sua 73ª edição com um recorde de participantes: são 125 candidatas de países e territórios de todos os continentes. Dentre elas tem duas brasileiras, ambas nordestinas: Luana Cavalcante, do Recife (PE), e Glelany Cavalcante, nascida em Feira de Santana (BA). E, apesar do sobrenome, elas não são parentes —até onde se sabe.

Como é possível duas brasileiras?

A presença de duas brasileiras no concurso é permitida pelo regulamento, isso porque Luana representa o Brasil e Glelany, a Itália. Para uma brasileira concorrer em outro país, ela precisa cumprir requisitos como, por exemplo, morar legalmente no país estrangeiro por período pré-determinado e/ou ser cidadã do país. A regra se aplica a estrangeiras que queiram competir aqui no Brasil também.

"O que me permitiu participar não foi somente o fato de residir no país, mas ter também a cidadania italiana", explica Glelany para Splash. Com 30 anos, ela também era impedida de competir pelas regras anteriores. Uma delas impedia mulheres casadas e outra limitava a idade da misses a até 28 anos. Esses impedimentos foram derrubados com a nova gestão, que exige apenas que a competidora seja maior de 18 anos.