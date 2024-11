EUA têm mais títulos no Miss Universo; veja outros países que venceram

O México, país sede do Miss Universo 2024, venceu em três ocasiões: 1991 (Lupita Jones), 2010 (Jimena Navarrete) e 2020 (Andrea Meza). Também possuem três coroas: Índia (1994, 2000 e 2021), África do Sul (1978, 2017 e 2019) e Suécia (1955, 1966 e 1984).

Harnaaz Sandhu, da Índia, sendo coroada Miss Universo 2021 por Andrea Meza, do México, sua antecessora Imagem: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

O Brasil está junto com os países que ganharam duas vezes, com as vitórias da gaúcha Ieda Maria Vargas, em 1963, e da baiana Martha Vasconcellos, em 1968. Também venceram duas vezes: Canadá (1982 e 2005), Colômbia (1958 e 2014), Finlândia (1952 e 1975), França (1953 e 2016), Japão (1959 e 2007), Tailândia (1965 e 1988) e Trinidad e Tobago (1977 e 1998).

Ieda Maria Vargas foi eleita Miss Universo 1963 aos 18 anos; hoje ela vive em Gramado (RS) Imagem: Reprodução/ Revista Manchete/ Instagram @ieda_maria_vargas_oficial

Outros 19 países possuem apenas uma vitória: Alemanha (1961), Austrália (2004), Angola (2011), Argentina (1962), Botswana (1999), Chile (1987), Dinamarca (2024), Espanha (1974), Grécia (1964), Holanda (1989), Israel (1976), Líbano (1971), Namíbia (1992), Nicarágua (2023), Nova Zelândia (1983), Noruega (1990), Panamá (2002), Peru (1957) e República Dominicana (2003).

Curiosidades

As últimas dez vencedoras vieram dos seguintes países: Filipinas, em 2015, com Pia Wurtzbach; França, em 2016, com Iris Mittenaere; África do Sul, em 2017, com Demi-Leigh Nel-Peters; Filipinas, em 2018, com Catriona Gray; África do Sul, em 2019, com Zozibini Tunzi; México, em 2020, com Andrea Meza; Índia, em 2021, com Harnaaz Sandhu; EUA, em 2022, com R'Bonney Gabriel; Nicarágua, em 2023, com Sheynnis Palacios; e Dinamarca, em 2024, com Victoria Kjaer Theilvig.