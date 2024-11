Mães, candidata com surdez e vitiligo: saiba como será o Miss Universo 2024

Há ainda representantes da diáspora, como a persa. Ava Vahneshan, que nasceu no Irã e participou do The Voice Portugal, compete pelo seu país, que estreia no Miss Universo, com a faixa de Pérsia. Outros estreantes são: Macau, Macedônia do Norte, Maldivas, Bielorrússia, Somália e Emirados Árabes Unidos.

Miss Universo Pérsia (Irã) 2024, Ava Vahneshan Imagem: Reprodução/Instagram @avavahneshan

Recorde de participantes só foi possível após mudança de gestão. Até 2023, havia um limite de até 95 representantes, um teto estabelecido para ajudar na logística operacional, visto que há pessoas específicas responsáveis por cada candidata, hospedagem em hotel, capacidade de palco, entre outras questões.

Agora, toda mulher pode se inscrever, conforme as coordenações de seus países (a do Brasil exige altura mínima de 1,60m). "A Organização Miss Universo abriu leilões de franquias e muitos países se interessaram em enviar candidatas. A nova gerência removeu limites e, por isso, muitos países que antes eram rejeitados, puderam estrear ou voltar a concorrer", explica o historiador de concursos de beleza venezuelano Julio Rodriguez Matute para Splash.

Matute afirma que o aumento de competidoras não tem nada a ver com a adesão de mães e casadas e da retirada do limite de idade de 28 anos. Desde 2022 o concurso foi adquirido pela magnata tailandesa Anne Jakrajutatip, que divide o comando com o novo presidente do concurso, o empresário mexicano Raul Rocha Cantú.

Neste ano, as mães estão dominando. Elas passaram de duas representantes na edição de 2023 para 16 concorrentes no México: além do Brasil, também são mães as misses da Venezuela, Porto Rico, Malta, Países Baixos, Camboja, Nigéria, Zâmbia, Tanzânia, Emirados Árabes Unidos, Romênia, Bulgária, Egito, Honduras, Costa Rica e Armênia.