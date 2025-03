'Após coma, reaprendi a andar e desfilei no Miss Brasil': conheça a Miss RO

Atualmente, ela está na agência 40 Graus Models. Foi em meio a reintrodução no mercado como modelo que ela aceitou participar do Miss Brasil. "Tenho como missão trazer a representatividade para o mundo da moda e publicidade e transformar esse trabalho das mulheres 50+, que são extremamente pontuais, como no Dia das Mães por exemplo, e levar para o trabalho diário, porque a mulher 50+ consome todo dia e continua existindo".

Cristina Leite, 51, Miss Universe Rondônia 2025 é modelo e atriz Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

A participação —e desfile no Miss Brasil— foi vista como oportunidade. "O concurso é uma plataforma mundial. Eu vi ali um local muito importante para falar sobre etarismo, poder falar sobre representatividade. Achei isso maravilhoso. (...) Tive comentários do público me valorizando, agradecendo por eu estar ali. O público se sentindo representado."

Apesar de ter feito história e do engajamento, Cris Leite não fez parte do grupo de candidatas classificadas para as etapas seguintes do concurso, mesmo com empate que transformou o Top 13 em Top 14. "Eu realmente fiquei triste, muito triste, porque eu tinha certeza que poderia ir muito mais longe. Era um mix de sentimentos muito grande".

Agora, a luta não para: enquanto as 50+ não tiverem representação nesse gigante [mercado] do nosso país, não tem como parar essa luta. É muito bom, porque eu estou sendo chamada em campanha para todo o Brasil. Muitas marcas já estão acordando, mas eu preciso que isso não seja passageiro. Quero o trabalho para todas as modelos 50+.

Cris Leite, modelo, dentista e Miss Universe Rondônia 2025