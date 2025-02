Quem é Gabriela Lacerda, a piauiense vencedora do Miss Universe Brasil 2025

Antes da competição nacional, ela havia vencido o Miss Teen Brasil quando era adolescente, organizado pelo atual CEO do Miss Universe Brasil 2025, Gerson Antonelli. Ela ficou no Top 12 do Miss Teen Mundial 2018, em El Salvador.

Ontem, na final do concurso, Gerson se antecipou a possíveis críticas sobre o resultado do concurso que comanda: "Meu grande objetivo é eleger uma miss que ganhe o Miss Universe. Sem [preferência de] estado, sem bairrismo e sem preconceito. Porque geralmente quando uma miss ganha [o que fazem] é criticar o organizador do evento ou coordenador do estado que não fez um bom trabalho, ou que a gente vendeu coroa, fez isso ou aquilo".

Em setembro do ano passado, na ocasião do Miss Universe Brasil 2024 — o primeiro sob a gestão de Antonelli —, Gabriela foi repórter do evento. Ela realizou entrevistas com personalidades presentes antes do concurso começar.

Em seu Instagram, Gabriela diz que é católica e jornalista. Ela não indicou se terminou a faculdade. Seu LinkedIn aponta que ela é estudante de Jornalismo na Universidade Anhanguera no período de 2021 a 2025.

Jovem também é embaixadora do "Mães da Sé", uma instituição sem fins lucrativos que desde 1996 ajuda famílias na busca por seus entes desaparecidos. Ela publicou um vídeo em seu Instagram falando do projeto.