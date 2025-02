Sem TV e público? Como o Miss Brasil sobrevive após eras no SBT e Band

A brasileira Julia Gama e a mexicana Andrea Meza na Miss Universo 2020, em maio de 2021; concurso foi o último exibido no Brasil na TV paga, pela TNT Imagem: Rodrigo Varela / Getty Images

A era das redes sociais

Se os concursos já não estão na televisão, hoje eles ocupam espaço no mundo digital. Em 2020, quando o empresário gaúcho Winston Ling adquiriu os direitos do Miss Brasil, seu lançamento veio junto com o streaming Soul TV, dedicado também à cobertura dos concursos. Ling, que na época era aliado do então presidente Jair Bolsonaro, repassou a responsabilidade do concurso no ano seguinte.

Desde 2020, quando a brasileira Julia Gama foi aclamada e ficou em 2º lugar no Miss Universo realizado em maio de 2021, nenhuma miss brasileira conseguiu alavancar suas redes sociais. Julia Gama acumulou cerca de 500 mil seguidores no Instagram. Das eleitas desde então, nenhuma conseguiu ultrapassar a marca de 200 mil, nem mesmo a atual Miss Universe Brasil, Luana Cavalcante, que ganhou manchetes ao se tornar a primeira mãe a ganhar a competição.

Apesar da importância das redes sociais, a transmissão na TV atinge muito mais pessoas, não apenas os seguidores dos concursos, então obviamente uma miss que é coroada através da televisão terá mais chances de aumentar seus seguidores nas redes sociais.

Julio Rodriguez, historiador de concursos de beleza

Deise após se classificar no Top 5 do Miss Brasil 1986; Silvio Santos era o dono do concurso que levava ao Miss Universo Imagem: Reprodução/SBT/YouTube

