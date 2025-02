Miss Universe Brasil acontece em SP com ausência de três estados; acompanhe

A final do Miss Universe Brasil 2025 acontece na noite desta quinta-feira (13) no Coliseu Convenções e Eventos, em Barueri, na Grande SP, a partir das 20h30. A apresentação do concurso é da jornalista Chris Bath e do comediante Gustavo Pardal.

O que aconteceu

O concurso está sendo transmitido no canal do YouTube do Miss Universe Brasil — após mais de 10 minutos de atraso do horário previsto. Candidatas iniciaram desfile de abertura ao som de "Style", da cantora americana Taylor Swift.

Splash vai atualizar aqui conforme o evento for avançando e o top de classificações das semifinalistas e finalistas for anunciado.