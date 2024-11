Ana Maria Braga volta a ironizar 'Mania de Você' e cita Nicolas Prattes

Tati Machado, 33, esteve no 'Mais Você (Globo)', para conversar com Ana Maria Braga, 75, para trazer as novidades sobre a novela 'Mania de Você'.

O que aconteceu

Em papo com Tati na manhã desta quinta-feira (14), a apresentadora voltou a ironizar a novela do horário nobre, fazendo um comentário sobre Rudá, personagem interpretado por Nicolas Prattes, 27. "Não é à toa que o Nicolas Prattes, que está muito bem, virou maratonista de corrida aqui na vida real. Ele tá correndo aqui fora também. Com o tanto que esse menino precisa fugir nessa novela, deve ter dado cinco voltas na Terra".

Tati Machado, surpresa, respondeu à veterana. "Gente, sério, por esse comentário eu não esperava. É, ele é maratonista na vida real e está aproveitando isso na novela. Só que dessa vez a Luma (Agatha Moreira) está disposta a ajudar, entre aspas, o amor da vida dela".