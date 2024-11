'Fortnite' promete expandir ações musicais: 'Queremos sempre algo novo'

A Epic vê uma grande interseção entre fãs de música e de jogos. "As duas coisas estão muito ligadas. Temos visto nos últimos anos o poder da música quando trazemos isso para o jogo, os grandes eventos que temos feito, mas também as coisas menores. Até os emotes licenciados com música são coisas que nossos jogadores amam, então estamos tentando fazer com que a música permeie tudo no ecossistema do 'Fortnite'", diz Nanzer.

O "Fortnite" continuará "seguindo na direção da música" com novos formatos e espera resultados positivos do "Capítulo 2 - Remix". "Estamos sempre tentando fazer algo novo. Nunca queremos fazer a mesma coisa de novo e de novo, então [Capítulo 2 - Remix] é a última versão disso. Também nunca misturamos digital com físico, então queremos continuar ultrapassando os limites do que é possível na música."

O jogo promoveu, no início do mês, um show surpresa de Snoop Dogg e Ice Spice na Times Square para promover a empreitada. Ocupando todos os megatelões da avenida, os rappers cantaram seus maiores sucessos em um show surpresa que também foi transmitido virtualmente na plataforma.

A ideia é trazer artistas e gêneros que contemplem os gostos dos jogadores. "Temos jogadores ao redor do mundo, então estamos sempre pensando em garantir que o jogador, seja no Brasil, na Alemanha ou no Japão, possa ouvir músicas que ama no jogo. Vamos continuar expandindo nesse quesito, e durante esse ano, trouxemos um lineup que foi de Lady Gaga a Billie Eilish a Metallica a Karol G. É uma grande gama de gêneros e artistas, então vamos continuar nessa direção."

Um exemplo disso é a colaboração com a família de Juice WRLD, artista querido pelos fãs de "Fortnite", que morreu em 2019. "Nossos jogadores têm pedido a inclusão de Juice WRLD, são muito fãs dele. Queríamos fazer isso, mas não tínhamos encontrado o momento certo. Agora, as estrelas se alinharam e tivemos a ideia certa. Temos uma ótima relação com a gravadora, a mãe dele, e vamos fazer isso de um jeito bem legal. Estamos muito empolgados."

A Epic Games está de olho no mercado brasileiro e espera trazer novidades para os jogadores do país em breve. "O Brasil é uma grande prioridade para o 'Fortnite'. Temos uma equipe dedicada que pensa no Brasil todos os dias, com dezenas de desenvolvedores que trabalham no jogo do Brasil.