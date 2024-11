Snoop Dogg comemora colaboração com Fortnite: 'Minha marca é a diversão'

Para ele, a colaboração também demonstra seu lado empreendedor. "Você pode não só jogar o jogo, mas ser o jogo. [...] Queria ter sido inteligente o suficiente para saber aos 9, 10 anos, que é possível programar jogos. Você pode ter aulas, em vez de só jogar. Espero poder ensinar a próxima geração que você não precisa só comprar o jogo. Você realmente pode ser o vendedor e o criador de um jogo."

O músico também quer destacar a representatividade nos jogos, já que colabora com o Fortnite por meio de sua própria empresa, Death Row Games. "Minha equipe é diversa, feita de pessoas que são ótimas no que fazem e damos a elas a oportunidade de colaborar conosco. É isso que o mundo precisa ver: que nós avançamos quando avançamos como pessoas, em vez de avançar como só uma raça ou comunidade."

Em outro mapa feito para o jogo, Snoop colaborou com um artista brasileiro e criou uma rampa que vai do Rio a Hollywood. É uma homenagem ao país, que "significa muito para ele", em referência ao clipe de "Beautiful", gravado com Pharrell no Rio de Janeiro. O mapa foi criado com a ferramenta UEFN (Unreal Editor for Fortnite), em que jogadores podem desenvolver seus próprios jogos e experiências dentro do Fortnite.

Ao falar do Brasil, Snoop aproveitou e mandou um abraço para amigos brasileiros famosos. "Salve, Anitta! Ela é minha garota. Ronaldo, Ronaldinho...", disse o músico.

Snoop está empolgado de fazer parte do capítulo ao lado de Eminem, seu amigo. "Esse é o cara. Adoramos fazer o máximo de coisas que podemos juntos. Gostamos de fazer isso porque é como se fôssemos da família. Então fiquei feliz em ver que ele fez parte disso também."