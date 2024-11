'Eu vivo um luto diário', diz mãe de Priscila Belfort, 20 anos após sumiço

Após duas décadas sem resposta do paradeiro de Priscila Belfort, Dona Jovita compartilha o que acredita que possa ter acontecido com a filha. "Hoje tenho quase toda a certeza que não tem envolvimento nenhum com o tráfico (...) Nesses 20 anos eu já pensei de tudo, tudo o que você pode imaginar".

Ela continua, contando que, hoje, a polícia deve abrir várias frentes [de investigação]. "Fiquei muito triste, na época, com a família do namorado da Priscila, que não era um traficante, era do asfalto, muito bem nascido, muito bem educado, uma família bem financeiramente. Então, a Priscila nunca namorou um traficante. A família [dele], com o poder que tinha, se ausentou totalmente da nossa vida. Muita gente na época querendo ajudar e eles não ajudaram, isso é uma mágoa que tenho", completa.

