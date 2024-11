Latinidades, contos e mais: 5 dicas de livros para começar bem a semana

Rodrigo Casarin - O romance mais recente do ótimo Leonardo Padura se passa em dois momentos históricos para Cuba: 2016, quando a ilha voltou a se aproximar dos Estados Unidos, e as disputas políticas no país no começo do século 20, logo após sua independência formal. É mais um trabalho estrelado pelo detetive Mario Conde, grande personagem de Padura. Por meio da apuração de assassinatos que se desvelam muitas das tensões históricas com as quais os cubanos convivem.

"História do Novo Sobrenome", de Elena Ferrante (Biblioteca Azul, tradução de Maurício de Santana Dias)

Luiza Stevanatto - Parou de ler a Tetralogia Napolitana no primeiro livro por algum motivo? Esse é o sinal para continuar lendo a coleção de Elena Ferrante. Esse livro encontra Lenu e Lila do ponto onde as deixamos em "A Amiga Genial", agora entre a adolescência e a juventude, com todas as inseguranças, instabilidades, neuras, desejos e sentimentos que essa fase traz, do jeito que só Elena Ferrante é capaz de escrever.

"Luminol", de Carla Piazzi (Incompleta)