Leticia Isnard, de 'Avenida Brasil', vira cantora de axé em peça teatral

A história se passa no Rio no dia do assassinato de Paulo César Farias, 23 de junho de 1996. Em quatro bares diferentes, quatro personagens —um michê de sauna (Thadeu Matos), uma dona de casa classe-média (Ângela Rebello), um empresário (Alexandre Galindo) e uma cantora de axé (Letícia Isnard)— revivem os anos Collor e como estes mudaram suas vidas.

A atriz afirma que é uma festa, uma catarse crítica e, ao mesmo tempo, um desafio interpretar uma personagem tão oposta aos seus valores e posturas. "Busquei humanizá-la, diminuir a distância entre mim e ela. E nessa caminhada descobri que a função dela na história não é só representar a visão de mundo erotizada muito presente nos anos 1980 e 1990, mas expor a cultura do abuso que permeava a sociedade de maneira muito mais franca do que hoje em dia, até porque não tínhamos consciência disso, as práticas abusivas eram normalizadas, naturalizadas. Uma loucura."

50 anos de vida

Leticia, que completou 50 anos em outubro, vive um momento de reflexão e redefinições. "Minha filha vai completar 10 anos em dezembro e também entra numa outra fase, menos dependente, o que também reconfigurou a minha maternidade, o lugar que ela ocupa na minha vida atualmente. Volto a ter mais espaço pra dedicar a mim, aos novos projetos".

Ela conta estar reavaliado as escolhas que fez 20 ou 30 anos atrás, bem como as metas e conquistas alcançadas. "Se ainda quero as não alcançadas, quais os novos desejos... Não queria ter 20 anos novamente de jeito nenhum, me gosto muito mais agora, com a carga da jornada vivida. Difícil é lidar com as culturas da hipervalorização da juventude e do etarismo, ainda não sinto muito os seus efeitos, mas sei que na próxima década terei que me defrontar com essas questões. Esse é um desafio coletivo que teremos que encarar seriamente porque, no mundo todo, a longevidade está aumentando muito. E isso é ótimo".