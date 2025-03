Musical 'Wicked' reestreia em SP com 80 mil ingressos antecipados vendidos

"Wicked é um fenômeno cultural. Já foram vendidos aproximadamente 80 mil ingressos antecipados até o início de junho. É um sucesso!", celebrou o presidente do Instituto Artium de Cultura, Carlos Antonio Cavalcanti, realizador do espetáculo em entrevista ao UOL.

A nova temporada contará com um programa de fidelidade do musical, que ainda não foi lançado. Carlos destacou que alguns fãs já compraram 30 ingressos para tentarem a sorte. "Os prêmios são bottoms, posters, cartões postais, a vassoura de Elphaba, a varinha de Glinda e até fotos com as personagens", explicou Carlos Cavalcanti.

Atemporal

"Em 2025, a gente precisa de 'Wicked' porque fala de um cenário político-social do momento. Podemos fazer 'Wicked' no ano 3000 e vai ter algum tipo de comoção social para justificar a existência do show", comentou o diretor Ronny Dutra.

Para Carlos, "Wicked é uma trama sobre fake news" e os problemas atuais. "É uma história de identificação de todos nós com essas duas meninas. Uma escolhe enfrentar a injustiça e a outra que preferiu se adaptar".

Filme no palco?

Questionado sobre a expectativa dos novos fãs que podem esperar ver uma versão do filme no Teatro Renault, Ronny explicou. "Eu nunca tentei fazer com que a peça fosse um filme. Mas as ideias estão no ar", disse. "Eles utilizam elementos cinematográficos que funcionam naquele meio para contar a mesma história que a gente está acontecendo aqui no palco".