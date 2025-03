Voo sobre a plateia e crise de riso: as curiosidades sobre a peça 'Wicked'

Com essa ligação entre as atrizes, e delas com as personagens, Fabi e Myra foram chamadas também para dublar a mais recente adaptação para o cinema, com Ariana Grande e Cynthia Erivo. "Contribuí um pouquinho com a versão brasileira para trazer um pouco da assinatura da Fabi", disse a atriz.

O filme me inspirou a ir até mais fundo em certas coisas que já tocavam muito o nosso coração. Me inspirei na Cynthia Erivo. Algumas escolhas vocais que ela fez, alguns detalhes, mas com o nosso toque.

Myra Ruiz

A nova versão de "The Wicked" estreou com 80 mil ingressos antecipados até o início de junho. A história se passa na Terra de Oz e mostra como Elphaba ganhou a fama de Bruxa Má do Oeste e como surgiram personagens clássicos, como o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão Covarde.