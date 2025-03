Produção de Wicked no Brasil pede silêncio à plateia: 'Aplauso só no final'

Além disso, os artistas pedem que os fãs não gravem ou tirem fotos durante a sessão. No comunicado, a produção brasileira de Wicked avisa que o espetáculo será interrompido "ao menor sinal de comportamento que prejudique as pessoas presentes no Teatro Renault".

Confira o comunicado na íntegra:

As plateias das primeiras sessões de Wicked, lotadas de fãs apaixonados pelo espetáculo, cantaram trechos de músicas, principalmente "Desafiar a Gravidade" em uma explosão de emoções durante o espetacular voo de Elphaba ao final do primeiro ato. Nas demais sessões, foram mais comuns reações naturais e entusiasmadas, com ovações ao final das músicas apresentadas.

Os produtores de Wicked garantem ao público que a temporada será realizada com o mesmo respeito observado ao longo dos cinco meses da temporada de 2023, mantendo o comportamento adequado do público, que proporciona a melhor experiência teatral para todos os espectadores.

O superfã de Wicked é apaixonado e fiel, mas, acima de tudo, educado e respeitoso com a obra e com todos os profissionais envolvidos no espetáculo. Ainda assim, a partir desta quarta-feira, 26 de março de 2025, será anunciado antes de todas as sessões do espetáculo: