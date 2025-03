Elenco de 'Wicked' se pronuncia sobre caso de transfobia que ocorreu antes do musical

A influenciadora Malévola sofreu um caso de transfobia antes da apresentação do musical Wicked nesta quarta-feira, 26. Fabi Bang, atriz que interpreta Glinda, explicou o caso em suas redes sociais. Carlos Cavalcante, diretor do Ateliê de Cultura, repudiou o ocorrido após a retirada da agressora.

"A gente teve um episódio muito chato na plateia hoje, que zero representa o espetáculo, a mensagem que o espetáculo transmite", começou Fabi Bang. A atriz explicou que a situação ocorreu antes do início do espetáculo, na fila da pipoca.

A plateia, também segundo Fabi, se manifestou para que a agressora saísse do local. Ela estava acompanhada de uma criança: "Esse é um ponto da história que me entristeceu muito, além do ato de agressão", completou.