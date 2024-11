Susana Vieira diz qual atriz é tão boa quanto ela para atuar em um remake

Apesar disso, recentemente, Susana Vieira expressou o desejo de que nenhuma outra atriz dê vida para Maria do Carmo, de "Senhora do Destino". "Não gostaria que alguém fizesse o meu papel. Estou tão nova que poderia fazer novamente. Poderia fazer a mãe do Du Moscovis, do Marcelo Anthony. Posso fazer a mãe de quatro filhos. Tenho uma cara suficiente boa, não estou acabada. Tenho um corpinho bonitinho. Por isso não gostaria que ninguém fizesse", disse à Veja.

Já com mais de 60 anos de carreira, a artista segue muito ativa. Em 2023, Susana Vieira participou de sua última novela na televisão, interpretando Cândida em "Terra e Paixão" (Globo).