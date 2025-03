Março termina com peças para todos os gostos e bolsos no Rio e em SP

Comemorando 50 anos de carreira, Beth Goulart apresenta "Simplesmente Eu, Clarice Lispector" após dez anos de sua primeira montagem. Projeto elogiado pela crítica é descrito como um "encontro de almas entre Clarice e Beth".

Onde: Teatro I Love Prio (av. Bartolomeu Mitre, 1.110B - Leblon)

Quando: quinta a domingo, até 27/04

Horário: quinta a sábado, às 20h, domingo, às 19h

Ingressos: no site ou na bilheteria do teatro, de R$ 60 (meia) a R$ 120 (inteira)

"Insignificância" discute as consequências da fama. Em um hotel de Nova York, em 1953, se passa o hipotético encontro entre quatro famosas lendas norte-americanas: Marilyn Monroe, Albert Einsten, Joe DiMaggio e Joe McCarthy.

Onde: Teatro Adolpho Bloch (rua do Russel , 804 - Glória)

Quando: sexta a domingo, até 6/04

Horário: sexta e sábado, às 20h, domingo, às 18h

Ingressos: no site ou na bilheteria do teatro, de R$ 40 (plateia B) a R$ 130 (plateia A)