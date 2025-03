Denise Fraga cura no teatro dor pela morte da mãe: 'Embeleza a existência'

Denise Fraga, 60, acredita no poder que a arte tem de restaurar o "fascínio pela vida", apesar de todas as dores inerentes à existência humana. A atriz, que recentemente perdeu a mãe, Wilma Rodrigues, encontrou no ofício uma forma de lidar com o próprio sofrimento.

Se eu não conseguisse transformar em beleza os sofrimentos... Eu li livros que me ajudaram. Eu tinha visto uma peça que tinha me ajudado muito. A minha própria peça me ajuda. Fazer arte me ajuda a transformar, de alguma maneira, minhas dores em vozes que eu compartilho com aquele público.

Durante entrevista a Splash, ela cita um pensamento de Simone de Beauvoir presente na peça "Eu de Você". O texto discute o papel da arte em compartilhar experiências difíceis, oferecendo o "consolo da fraternidade" ao conectar sofrimentos individuais em uma experiência coletiva.