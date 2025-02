De Fernanda Torres a Neymar: o que tem em stand-up de Helio de la Peña

O que eu acho bem interessante é que, no início, quando eu comecei a fazer o show, o que acontecia? O público jovem ia e convidava os seus pais. Agora, a coisa está se invertendo. Os pais convidam os filhos para ver o show. Acho isso bem bacana.

Casseta & Planeta 'previu' vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro Imagem: Reprodução/Globo e Robyn Beck/AFP

Helio, que já passou por diversos estados brasileiros com "Preto de Neve", se apresenta nesta quinta-feira (20) no Hillarius VP, em São José dos Campos, interior de SP. O fim de semana também está com a agenda cheia. Ele sobe ao palco do Hillarius ABC, na sexta-feira (21), em Santo André (SP), e do Um Show Comedy, no sábado (22), em Guarulhos (SP). O humorista fecha o domingo (23) no Clube Barbixas, em São Paulo.

Tem uma série de coisas bem divertidas que eu vou contar [no show]. Além disso, ainda tem assuntos do momento, da atualidade, como a Fernanda Torres no Oscar, Neymar de volta no Santos. Tudo isso está no meu show.

