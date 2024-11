Giselle Itié se emociona ao recordar gravidez e atitude de ex: 'Abandonada'

A artista se emocionou e ficou com a voz embargada ao falar que teve apenas o apoio dessa amiga durante esse período. "Para mim foi muito importante, porque eu estava me sentindo muito sozinha, muito abandonada mesmo. E um corpo diferente. Eu me questionando: o que está acontecendo comigo?", pontuou.

Giselle afirmou que Winter teria decidido sair da cidade pouco depois do parto. "Resumindo, pari em São Paulo, entrou a pandemia, e depois de dez dias o pai do meu filho decidiu ir para o Rio de Janeiro", disse ela, com a voz embargada novamente.

Itié disse ter se sentido "violentada" pelo que passou ao longo da gestação e primeiros dias de maternidade, e agradeceu pela ajuda da mãe. "Quando eu vi, tudo estava fechando, o mundo estava fechando, eu, com aquele bebê ali, e minha mãe foi o maior apoio que eu poderia ter. Ela aguentou uma puérpera totalmente violentada. Foi horrível tudo", assumiu.